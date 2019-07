Bahnstrecke zwischen Děčín und Dresden am Wochenende gesperrt

Wegen Gleisarbeiten in Sachsen wird an diesem Wochenende der Bahnverkehr mit Fernzügen zwischen Děčín / Tetschen in Nordböhmen und der sächsischen Landeshauptstadt Dresden vorübergehend eingestellt. In diesem Abschnitt der Bahntrasse zwischen Norddeutschland und Südosteuropa wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, informierte eine Sprecherin der Tschechischen Bahnen (ČD) am Mittwoch.

Der Grund für diese Sperrung sei die Beseitigung eines durch Unwetter im Elbsandsteingebirge auf der deutschen Seite verursachten Erdrutsches, der die Gleise zwischen Schöna und Bad Schandau mit Schlamm und Geröll blockiert habe, ergänzte die Sprecherin. Deshalb wird dieses Teilstück von Freitag 22 Uhr bis Montag, dem 29. Juli, 4 Uhr komplett gesperrt. Am Montag wird der Betrieb in diesem Abschnitt zumindest wieder eingleisig aufgenommen, heißt es.