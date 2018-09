Die Bahnstrecke zwischen Vlastějovice und Ledeč nad Sázavou / Ledetsch an der Sasau inmitten Tschechiens ist nach einem Erdrutsch wieder in Betrieb. Am Sonntag hatten Regen und Gewitter den Erdrutsch ausgelöst.

Das Geröll wurde am Montag von der Bahnstrecke beseitigt. Am späten Montagnachmittag wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.