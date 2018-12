Bahn schränkt Zugverkehr zu Silvester ein, verstärkt ihn aber zu Neujahr

Zu Silvester werden die Tschechischen Bahnen (ČD) ihren Zugbetrieb ein wenig straffen, und auch am frühen Morgen des Neujahrstags wird der Verkehr schwächer sein als an sonstigen Feiertagen. Dafür wird die Bahn am Nachmittag des Neujahrstages Dutzende zusätzliche Waggons einsetzen. Dadurch werde das Platzangebot in den Zügen um Tausende Sitzplätze aufgestockt, gab ČD-Sprecher Petr Šťáhlavský am Freitag bekannt.

Dennoch sollten sich Reisende für den Neujahrstag im Voraus Platzkarten besorgen, da mit einem sehr großen Andrang zu rechnen sei, ergänzte Šťáhlavský. Zu Silvester endet der Linienverkehr zum Großteil schon am frühen Abend. Auf den Hauptstrecken fahren die letzten Züge so gegen 22 Uhr.