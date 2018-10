Ein Bär macht derzeit den Schafzüchtern im ostmährischen Kreis Zlín zu schaffen. Das Tier habe am Wochende eneut zwei Schafe gerissen, wie die Presseagentur CTK am Sonntag mitteilte. Der Bär wurde im September erstmals in der Region gesichtet.

Die örtlichen Behörden gehen davon aus, dass der Bär auch in Zukunft ein Problem für die örtlichen Viehzuchtbetriebe sein könnte. Deshalb wurde eine Fall aufgestellt, der Bär soll nach Möglichkeit in einem Zoo untergebracht werden.