Bäderdreieck leitet Welterbe-Bewerbung europäischer Heilbäder

Unter der Federführung des tschechischen Bäderdreiecks haben elf europäische Bäderstädte bei der Unesco einen Antrag zur Aufnahme in die Liste des Weltkulturerbes eingereicht. Aus Tschechien gehören dazu Karlovy Vary / Karlsbad, Mariánské Lázně / Marienbad und Františkovy Lázně / Franzensbad. Die Bitte um den Eintrag wurde in Paris der Unesco übergeben. Laut dem Vorsitzenden der Bäderstädte-Arbeitsgruppe, Michal Urban, hat die Bewerbung Chancen auf einen Erfolg.

Die antragstellenden Städte liegen in sieben europäischen Ländern. Neben Tschechien ist auch Deutschland dreimal vertreten, und zwar durch Baden-Baden, Bad Kissingen und Bad Ems. Aus Österreich ist Baden bei Wien dabei. Außerdem gehören dazu Montecatini in Italien, Bath in England, Vichy in Frankreich sowie Spa in Belgien.