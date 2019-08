In der Fakultätsklinik in Brno / Brünn ist ein Kind mehrere Monate nach dem Hirntod der Mutter zur Welt gekommen. Die Klinik teilte dies in einem Pressebericht am Dienstag mit.

Die Mutter erlitt den Hirntod in Folge massiver Hirnblutung Anfang Mai in der 16. Schwangerschaftswoche. Mitte August wurde das Baby mit 2100 Gramm per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Das Mädchen lebt seit diesem Montag bei seinem Vater.