Babiš zuversichtlich bei EU-Audit zu Agrofert

Er verfolge die Untersuchungen der Europäischen Union beim Staatlichen Agrar-Interventionsfonds zu seinem Ex-Konzern Agrofert nicht. Dies sagte Tschechiens Premier Andrej Babiš am Freitag gegenüber Journalisten. Die EU untersucht derzeit Vorwürfe, wonach Babiš immer noch federführend bei Agrofert sein soll und sich wegen der EU-Förderung an das Unternehmen in einem Interessenskonflikt befindet.

Die ganze Causa sei nur künstlich von den tschechischen Europaabgeordneten aufgewirbelt worden, so der Ano-Politiker. Er sei sich sicher, dass die Untersuchungen gut für ihn ausgehen werden. Renommierte Juristen haben unlängst in einer Studie vor allem die Beziehungen von Babiš zu den beiden Treuhandfonds untersucht, die seit Frühjahr 2017 den Konzern Agrofert leiten. Demnach sind die Fonds dazu angehalten, im Sinne des Gründers zu handeln.