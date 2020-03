Babiš zur Corona-Krise: Tschechien hat solche Prüfung noch nicht erlebt

Seit ihrer Gründung hat die Tschechische Republik noch nie solch eine Prüfung erfahren wie gegenwärtig durch die Coronavirus-Pandemie. Das sagte Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) am Montagabend in einer Ansprache an die Bevölkerung, die in den drei Hauptfernsehsendern des Landes ausgestrahlt wurde. Laut Babiš sei niemand auf solch eine Situation vorbereitet gewesen und die ganze Welt lerne es gerade, darauf zu reagieren. Die außerordentlichen Maßnahmen, die man gegen die Ausbreitung des Virus beschlossen hat, könnten länger dauern, als die Regierung ursprünglich erwartet habe, so Babiš.

Der Regierungschef ist jedoch der Überzeugung, dass die Maßnahmen schon bald ihre Wirkung zeigen und das Land die Lage meistert. Die Politiker der anderen Parteien würdigten den Dank, den der Premier gegenüber den Freiwilligen und den Fachleuten in allen Bereichen ausgesprochen hat. Seine Rede verglichen sie mit der Ansprache, die Staatspräsident Miloš Zeman unlängst gehalten hat.