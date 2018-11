Babiš zu Libyen-Konferenz in Italien erwartet

Vom Weltkriegs-Gedenken in Paris geht es für Tschechiens Premier Andrej Babiš am Montag zu Friedensverhandlungen nach Italien. Der Ano-Politiker nimmt am Montag und Dienstag an einer Libyen-Konferenz im sizilianischen Palermo teil. Die Beziehungen zu Nordafrika, vor allem in Hinblick auf die Flüchtlingsfrage, sind seit längerem ein Streitpunkt zwischen Italien und Tschechien.

Zum Abschluss seines Paris-Aufenthalts besucht Premier Babiš noch das Kulturzentrum Centre Pompidou und hält einen Vortrag am renommierten Institut für Politikwissenschaft Sciences Po.