Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) beginnt am Montag mit einem Besuch in Singapur seine einwöchige Asienreise. In dem südostasiatischen Stadtstaat trifft er mit der Staatspräsidentin Halimah Yacob und mit Premier Lee Hsien Loong zusammen. Thema der Gespräche ist der gemeinsame Handel sowie die Zusammenarbeit in der Wissenschaft und Forschung und im Schulwesen.

Der Premier wird auf seiner Reise von Industrieministerin Marta Nováková (parteilos) und von einer Unternehmerdelegation begleitet.