Am ersten Tag seines Besuchs in den USA will sich der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) am Mittwoch auf die Zusammenarbeit Tschechiens und der USA in der Wissenschaft konzentrieren. Er wird Gespräche in der US-Handelskammer führen. Auf dem Programm steht zudem der Besuch an der University of Maryland.

Vor der Reise teilte Babiš mit, dass er auch die CIA-Zentrale in Langley besuchen wird. Am Donnerstag wird der Premier von US-Präsident Donald Trump empfangen.