Babiš wird in Brüssel mit Juncker, Tusk und Vestager verhandeln

Der tschechische Premiér Andrej Babiš (Ano) wird am Freitag in Brüssel mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem Präsidenten des Europäischen Rates Donald Tusk verhandeln. Mit der EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager will er über den Verkauf des Hüttenunternehmens ArcelorMittal Ostrava sprechen. Mit den europäischen Politikern wolle er zudem die EU-Richtlinie über Copyright, die Frage der einheitlichen Winter- oder Beibehaltung der Sommerzeit sowie das Thema Migration erörtern.

In Brüssel will sich Babiš ebenso auf seine Reise nach Marokko im Dezember vorbereiten, wenn in Marrakesch der UN-Migrationspakt unterzeichnet werden soll. Er wolle erfahren, in welcher Form die Europäische Kommission eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika aushandle, informierte die Nachrichtenagentur ČTK.