Babiš wird die CIA-Zentrale besuchen

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) wird während des bevorstehenden Besuches in den USA auch die CIA-Zentrale besuchen. Dies bestätigte er am Dienstag in Prag. Er sagte, er wolle dort über den internationalen Terrorismus sprechen. Der Nachrichtenserver Aktuálně.cz informierte darüber, dass Babiš die CIA-Zentrale in Langley (Virginia) am Mittwoch besuchen und mit der CIA-Direktorin Gina Haspel sprechen wird.

Babiš wird am Donnerstag von US-Präsident Donald Trump empfangen. Das Thema der Gespräche sind die Cyber-Sicherheit und die internationale Situation. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch über die Lieferung von zwölf Hubschraubern für die tschechische Armee gesprochen wird.