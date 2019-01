Babiš will strategische Partnerschaft mit Indien

Tschechiens Premier Andrej Babiš will die bilateralen Beziehungen mit Indien stärken und auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft bringen. Dies sagte der Ano-Politiker am Freitag bei der Eröffnung eines Investorenforums im indischen Bundesstaat Gujarat. Beide Länder hätten eine ähnliche Vision des weltweiten Wohlstands, der auf Demokratie und Menschenrechten beruhe, so Babiš in seiner Rede. Er betonte dabei enge Beziehungen in den Bereichen Handel, Investitionen, Energie und Wissenschaft hervor.

Der tschechische Premier wird bei seinem Besuch von einer Wirtschaftsdelegation mit Vertretern von über 40 tschechischen Firmen begleitet. Indien ist nach Singapur und Thailand die dritte und letzte Station auf seiner einwöchigen Asienreise.