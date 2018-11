Andrej Babiš wird seinen Posten als Ano-Parteivorsitzender im Februar kommenden Jahres zum vierten Mal verteidigen. Der republikweite Ano-Parteitag wird am 16. Februar in Prag stattfinden, wie Vladimír Vořechovský von der Partei Ano am Donnerstag mitteilte.

Auf dem letzten Parteitag vor zwei Jahren wurden die Satzungen verändert. Unter anderem wurden die Kompetenzen des Parteichefs gestärkt.