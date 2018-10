Babiš will mit Zeman Staatsauszeichnungen beraten

Premier Andrej Babiš trifft sich am Montag mit Staatspräsident Miloš Zeman zu Gesprächen über die Staatsauszeichnungen, die kommendes Wochenende am Staatsfeiertag vergeben werden sollen. In der Talkshow OVM am Sonntag deutete Babiš an, dass er nicht mit allen Kandidaten zufrieden sei und deshalb seine Unterschrift unter die Liste der Kandidaten vorerst zurückhält.

Der Regierungschef kritisiert vor allem die geplante Ehrung des slowakischen Unternehmers Pavol Krúpa. Laut Babiš sind dessen Geschäftspraktiken umstritten und undurchsichtig. Zeman will Krúpa vor allem wegen seines Kampfes gegen den Finanzier Zdeněk Bakala ehren, der an der Pleite des Kohleförderers OKD schuld sein soll.