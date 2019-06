Babiš will mit Juncker über inkompetente Auditoren reden

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) will auf dem EU-Gipfel im Juni mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über den Audit der Union zu seinem angeblichen Interessenskonflikt reden. Die Auditoren hätten sich seiner Meinung nach skandalös verhalten und seien inkompetent, sagte Babiš am Mittwochmorgen vor seinem Abflug nach Portsmouth in Prag. In der britischen Küstenstadt wird der tschechische Regierungschef an den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten 1944 in der Normandie teilnehmen.

Auf Nachfrage von Journalisten sagte Babiš, dass das EU-Audit beim Treffen der europäischen Regierungschefs in Portsmouth sicher kein Thema seine werde, weil der Anlass und der Zeitpunkt der Zusammenkunft dafür völlig unpassend seien. Babiš erwähnte vor den Medien indes, er habe von Industrieminister Karel Havlícek (parteilos) die Information erhalten, dass zwei tschechische Auditoren bei den Verhandlungen mit staatlichen Beamten auf „schikanöse Weise“ vorgeführt wurden wären.