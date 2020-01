Babiš will bessere Maßnahmen gegen Coronavirus am Prager Flughafen

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) will die Maßnahmen verbessern, die am Václav-Havel-Flughafen in Prag gegen eine Ausbreitung des Coronavirus getroffen wurden. Das sagte der Premier nach der Tagung des nationalen Sicherheitsrates am Montagmorgen.

Die Piloten sollten seinen Worten zufolge bei der Landung die Passagiere darüber informieren, dass sie sich beim Ärztedienst melden sollen, falls sie Symptome der Erkrankung haben. Er erwartet zudem mehr Aktivitäten bei der Passkontrolle. Ein flächendeckendes Screening hat laut Hygiene-Experten jedoch keinen Sinn.