Babiš: Wahl des EU-Kommissionpräsidenten wird lange dauern – Barnier ist einer der Kandidaten

Die Wahl des neuen EU-Kommissionspräsidenten und der Chefs weiterer EU-Institutionen wird kompliziert sein. Es wird mit lange dauernden Verhandlungen gerechnet, nicht ausgeschlossen ist ein Sondergipfel. Dies teilte der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) am Donnerstag vor dem EU-Gipfel mit. Einer der Kandidaten für den EU-Kommissionschef ist Babiš zufolge der Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier, mit dem der tschechische Premier am Donnerstag gesprochen hat.

Babiš sprach am Donnerstag in Brüssel auch mit der EU-Kommissarin Věra Jourová. Sie diskutierten darüber, mit welchem Bereich sie sich in der neuen EU-Kommission befassen könnte.