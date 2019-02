Babiš verteidigt Posten des Ano-Parteichefs

Premier Andrej Babiš hat den Posten des Vorsitzenden der Ano-Partei, wie erwartet, verteidigt. 206 der 238 Delegierten des gesamtstaatlichen Kongresses haben Babiš gewählt. Dagegen waren 13 Delegierte und 19 haben sich der Stimme enthalten. Babiš war der einzige Kandidat für den Posten. Vor zwei Jahren erhielt er von 195 der 210 Delegierten die Stimmen, 2015 bekam er alle Stimmen. Jaroslav Faltýnek bleibt weiterhin Vizechef der Ano-Partei. Er hatte bei der Wahl keinen Gegenkandidaten.

Babiš erklärte kurz vor der Wahl, er sei davon überzeugt, dass der Staat als eine Familienfirma funktionieren soll. Bei der Eröffnung des Kongresses am Sonntag in Prag, sagte er, ideal sei ein kleiner und billiger Staat, der niemanden ärgere. Seinen Worten zufolge müssen die Staatsbeamten wissen, was einen kleinen Gewerbetreibenden Sorgen bereitet. Der Parteichef versprach unter anderem Steuersenkungen für Arbeitnehmer und Reduzierung der Kontrollen der Firmen. Er versprach: „Wir werden nicht lügen, nicht stehlen und werden gegen Korruption kämpfen.“