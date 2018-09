Babiš verteidigt Aussage zu Kriegswaisen

Tschechiens Premier Andrej Babiš hat seiner umstrittene Aussage zur Aufnahme von syrischen Kriegswaisen verteidigt. Es würde sich dabei nicht um Kinder, sondern Teenager handeln, so der Ano-Politiker. In seinen Augen seien diese schwer zu integrieren. Aussagen, er sei ein Unmensch, lehnte Babiš vehement ab. Er habe bereits viel geholfen und die Kritik an ihm sei hysterisch, so Babiš vor Journalisten am Sonntag.

Andrej Babiš hatte in einem Zeitungsinterview wiederholt die Aufnahme von Flüchtlingen abgelehnt, und dies auch, sollte es sich um Kriegswaisen handeln. Dies führte zu scharfen Reaktionen beim Koalitionspartner und der Opposition.