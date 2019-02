Babiš verhandelt mit Repräsentanten des Irak und des Libanon

Der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat am Sonntag im ägyptischen Sharm El-Sheikh mit dem irakischen Präsidenten Barham Salih und dem libanesischen Premier Saad Hariri verhandelt. Mit dem Staatsoberhaupt des Irak habe er vor allem über den Wiederaufbau dessen Landes nach dem Krieg und die gemeinsamen wirtschaftlichen Beziehungen gesprochen, sagte Babiš vor Journalisten. Über konkrete Projekte allerdings habe man nicht geredet. Dies werde ein Thema von weiteren bilateralen Verhandlungen sein, ergänzte der Regierungschef. Außerdem will sich Babiš noch mit führenden Repräsentanten von Jordanien und Oman treffen.

In Sharm El-Sheikh nimmt Babiš am Gipfeltreffen der EU und der Liga der Arabischen Staaten (LAS) teil. Hauptthema des Gipfels am Sonntag und am Montag ist die Migration.