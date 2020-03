Babiš und Vojtěch für Fortsetzung des Notstands – bisher 13 Virustote

In Tschechien sind am Samstag und Sonntag weitere vier Personen an der Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Todesopfer, die das neuartige Coronavirus gefordert hat, ist damit auf 13 gestiegen. Bis zum Sonntagmorgen wurde die Ansteckung bei insgesamt 2669 Menschen nachgewiesen, das sind 262 mehr als am Vortag. Dazu wurden bislang rund 40.700 Tests vorgenommen, die seit dem 1. März durchgeführt werden. Vor vier Wochen wurden die ersten drei Personen positiv auf den Covid-19-Erreger getestet. Bisher sind elf Patienten von der Erkrankung geheilt.

Nach Aussage von Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) sind derzeit wegen des Coronavirus 200 bis 250 Menschen in Krankenhäusern stationiert. Zirka 40 bis 50 von ihnen sind in einem ernsthaften Zustand. Aufgrund dieser Lage unterstützt Vojtěch eine Verlängerung des Notstands um weitere 30 Tage. Für eine Fortsetzung dieser Anordnung sprach sich auch Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) aus. Der am 12. März von der Regierung ausgerufene Notstand endet am 11. April. Über dessen Fortsetzung muss diesmal jedoch das Abgeordnetenhaus entscheiden.