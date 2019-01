Babiš: Tschechien wird erneut Botschaft in Singapur eröffnen

Tschechien wird erneut eine Botschaft in Singapur eröffnen. Darauf habe er sich mit Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) verständigt, sagte der tschechische Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Dienstag bei seiner Rede zur Eröffnung eines Unternehmerforums in Singapur. Laut Petříček könnte die diplomatische Vertretung noch in diesem Jahr geöffnet werden. Wie Babiš betonte, seien die tschechisch-singapurischen Beziehungen durch keinerlei Probleme belastet. Prag setzt sich darüber hinaus für eine schnelle Ratifizierung des Abkommens der EU und Singapur über Partnerschaft, Zusammenarbeit, freien Handel und Investitionsschutz ein, das im vergangenen Jahr verabschiedet wurde. Von diesem Abkommen wird auch Tschechien profitieren, bemerkte Babiš.

Premier Babiš und Wirtschaftsministerin Marta Nováková sind derzeit auf einer einwöchigen Asienreise, bei der sie nach dem südostasiatischen Stadtstaat noch Thailand und Indien besuchen werden. Nováková steht dabei an der Spitze einer fast 40-köpfigen Gruppe von tschechischen Unternehmern, die die wirtschaftlichen Beziehungen zu den drei Ländern vertiefen wollen.