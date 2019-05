Babiš trifft mit Kandidat für Kulturministerposten zusammen

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat dem Kandidat der Sozialdemokraten für den Kulturministerposten Michal Šmarda versprochen, dass er seine Nominierung für das Amt dem Staatspräsidenten schickt. Šmarda traf mit dem Premier am Freitagmorgen zusammen. Der Sozialdemokrat erklärte nach dem Treffen, es sei notwendig, die Lage in der Kultur unverzüglich zu lösen. Zuerst wolle er Auswahlverfahren für die Posten der Direktoren der Nationalgalerie Prag und des Kunstmuseums Olomouc / Olmütz auszuschreiben, sagte Šmarda. Das Gespräch mit dem Premier sei sachlich gewesen, bemerkte er.

Šmarda lehnte es ab, das Verhalten von Präsident Miloš Zeman zu kommentieren. Zeman ließ am Donnerstag verlauten, dass in der Verfassung keine Frist für die Abberufung eines Ministers verankert sei. Šmarda soll Antonín Staněk (Sozialdemokraten) im Kulturministerposten ablösen. Staněk gab ursprünglich bekannt, er werde zum Ende Mai zurücktreten, aber Zeman lehnte am Dienstag seinen Rücktritt ab.