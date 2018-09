Der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano) hat die Existenz der Grenzschutzagentur Frontex in Frage gestellt. Europa brauche die Agentur überhaupt nicht, sagte Babiš bei der gemeinsamen Sitzung der Regierungen Tschechiens und der Slowakei am Montag in Košice / Kascha.

Hingegen hob er die Zusammenarbeit der der vier Visegrad-Länder als hervorragend hervor. Die Regierungschefs Tschechiens, der Slowakei, Polens und Ungarns kommen am Mittwoch in Salzburg zu einem Treffen zusammen.