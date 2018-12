Babiš rudert bei Huawei-Entscheidung zurück

Die Entscheidung, alle Geräte des chinesischen Mobilfunk-Herstellers Huawei aus dem Regierungsamt zu entfernen, sei überstürzt gewesen. Dies sagte Tschechiens Premier Andrej Babiš am Freitag gegenüber dem Tschechischen Fernsehen. Das Amt für Cyber- und Informationssicherheit habe seine Warnung nicht genügend begründet, so der Ano-Politiker. Babiš bestätigte zudem, dass Huawei einen Audit mit Tschechien in der Angelegenheit fordere.

Die tschechische Behörde für Cyber- und Informationssicherheit (NÚKIB) hat am Montag vor der Benutzung der Software sowie der Hardware der chinesischen Firmen Huawei Technologies und ZTE Corporation gewarnt. Die Benutzung der Software und Hardware stellt der Behörde zufolge eine Sicherheitsgefahr dar. Sowohl das Regierungsamt, als auch mehrere Ministerien kündigten daraufhin an, auf die Geräte beider Hersteller verzichten zu wollen.