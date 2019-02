Babiš reist nach Israel zum Treffen der V4-Länder mit Netanjahu

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) reist am Montag nach Israel, wo er am Treffen der Ministerpräsidenten der Visegrád-Länder mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu teilnehmen wird. Polen wird Außenminister Jacek Czaputowicz beim Treffen in Israel vertreten. Das Thema der Gespräche sind der Kampf gegen Terrorismus, die Zusammenarbeit im Bereich der Innovationen, die Cyber-Sicherheit und die effektive Wassernutzung.

Der tschechische Premier wird des Weiteren unter anderem das Tschechische Haus und das Israelische Innovationszentrum besuchen.