Babiš reist nach Israel, V4-Treffen mit Netanjahu aber abgesagt

Das geplante Treffen der Ministerpräsidenten der Visegrád-Länder mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu in Jerusalem ist abgesagt worden. Dies teilte der tschechische Regierungschef Andrej Babiš (Ano-Partei) mit. Grund ist ein Streit zwischen Polen und Israel um Äußerungen Netanjahus. Laut Warschau hat der israelische Premierminister den Polen eine Mitschuld gegeben an der Ermordung der Juden während des Zweiten Weltkriegs.

Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei könnten sich alternativ in der zweiten Jahreshälfte mit Benjamin Netanjahu treffen, schlug Babiš vor. Für die jetzige Reise nach Israel seien nun bilaterale Verhandlungen geplant, hieß es. Der tschechische Regierungschef will außerdem das Tschechische Haus in Jerusalem und das israelische Innovationszentrum besuchen.