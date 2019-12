Babiš reist 2020 nach Israel und Auschwitz, Zeman nach Russland

Der tschechische Premier Andrej Babiš (Partei Ano) wird im Januar 2020 am Forum zum Gedenken an die Holocaust-Opfer in Israel teilnehmen. Im Anschluss daran soll er zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich des 75. Jahrestags der Befreitung des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau reisen.

Präsident Miloš Zeman plant unter anderem Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs im Mai in Moskau und am Gipfeltreffen der Visegrád-Staaten im Herbst in Polen.

Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) reist im Januar nach Kuwait, um dort über die bilateralen Handelsbeziehungen zu verhandeln. Außerdem nimmt er zu Jahresbeginn am internationalen Forum Raisina Dialogue in Indien teil. Die Informationen über die geplanten Auslandsreisen der tschechischen Spitzenpolitiker hat das Tschechische Fernsehen am Sonntag veröffentlicht.