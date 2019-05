Babiš reicht Gesuch zum Wechsel des Kulturministers ein

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat am Freitag ein Gesuch zur Abberufung von Kulturminister Antonín Staněk (Sozialdemokraten) zu Präsident Miloš Zeman an die Prager Burg geschickt. Staněk soll durch den Sozialdemokraten Michal Šmarda ersetzt werden.

Unmittelbar vor der Absendung des Gesuchs hat Babiš mit dem designierten Nachfolger auf dem Kulturministerposten gesprochen. Im Gespräch hat ihm Šmarda davon in Kenntnis gesetzt, wie er das Ministerium zu führen gedenke und welche Prioritäten er in seiner neuen Funktion als Erstes umsetzen wolle.

Nach ihrer Deutung des entsprechenden Verfassungsparagrafen müsse der Ministerwechsel auf Vorschlag des Premiers ohne unnötige Verzögerung erfolgen. Das erklärten die Verfassungsjuristen Jan Kysela und Jan Wintr am Freitag der Nachrichtenagentur ČTK. Nach einem Treffen mit Minister Staněk am Dienstag hat Präsident Zeman dessen Rücktritt abgelehnt. Dazu erklärte er, dass in der Verfassung keine Frist für die Abberufung eines Ministers verankert sei.