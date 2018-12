Babiš reagiert auf Michel: Forderung nach Schengen-Ausschluss unakzeptabel

Als völlig unakzeptabel bezeichnete Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) eine Aussage seines belgischen Amtskollegen Charles Michel beim EU-Gipfel in Brüssel. Michel hatte am Freitag verlautbart, dass Länder, die sich in der Frage der Verteilung von Flüchtlingen nicht solidarisch zeigten, aus dem Schengenraum ausgeschlossen werden sollten. Er nannte dabei ausdrücklich Tschechien und die drei weiteren Visegrád-Staaten Polen, Ungarn und Slowakei.

Laut Babiš aber gäbe es für den möglichen Ausschluss Tschechiens aus dem Schengenraum keine Rechtsgrundlage. Er deutete an, dass der belgische Premier dieses Thema auf dem Gipfel nur deshalb aufgetischt habe, weil dessen Regierungskoalition an der Flüchtlingsfrage zerbrochen ist. Die flämische Nationalistenpartei N-VA hat die Koalition neulich aufgekündigt. Aus Protest gegen die Unterzeichnung des UN-Migrationspaktes durch Belgien in Marrakesch sind die Minister und Staatssekretäre von N-VA am vergangenen Sonntag zurückgetreten.