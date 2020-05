Babiš räumt Verlängerung des Notstands um eine Woche ein

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) räumte am Donnerstag ein, dass die Regierung um eine Verlängerung des Notstands im Parlament ersuchen werde, sollte das Gesetz über den Schutz der öffentlichen Gesundheit nicht rechtzeitig nivelliert werden. Der Notstand endet am 17. Mai, das Kabinett hat eine Reihe von Maßnahmen damit verknüpft, dass er bis zum 25. Mai aufrechterhalten wird. Wie Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) auf der Pressekonferenz dazu über das System der Smarten Quarantäne sagte, so glaube er, dass die heutige Zustimmung zur vorübergehenden Regulierung durch die Regierung Bestand haben werde. Über die Änderung des Gesetzes herrsche Einigkeit, die Änderungen seien im Vorfeld auch mit Verfassungsrichtern konsultiert worden, sagte Vojtěch.

Vor den Journalisten äußerte sich der Gesundheitsminister zudem über den geplanten Impfstoff gegen das Coronvirus, den tschechische Wissenschaftler entwickeln wollen. Für die erste Phase dieses Projektes seien dafür Kronen-Gelder in zweistelliger Millionenhöhe (ein bis drei Millionen Euro) erforderlich. Falls es dann zur Herstellung des Impfstoffs kommen sollte, seien die Kosten noch einmal ganz andere, bemerkte Vojtěch.