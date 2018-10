Laut Tschechiens Premier Andrej Babiš ist die Privatisierung der Speditions-Sparte der Tschechischen Bahn, ČD Cargo, derzeit kein Thema. Dies würde ein Bruch des Koalitionsvertrages mit den Sozialdemokraten bedeuten, der weitere Privatisierungen ausschließt, so der Ano-Politiker in einer Talkshow am Sonntag.

Den Vorschlag zum Verkauf von ČD Cargo brachte in der vergangenen Woche Verkehrsminister Dan Ťok zur Sprache. Dies könne man nicht ernst nehmen, kommentierte Regierungschef Babiš.