Babiš nicht mehr unter 500 reichsten Menschen der Welt

Der tschechische Regierungschef Andrej Babiš ist in diesem Jahr erstmals nicht mehr in der Liste der 500 reichsten Menschen der Welt aufgeführt. Er sei aus dem Ranking von Bloomberg herausgefallen, berichtete das Nachrichtenportal Novinky.cz am Montag. Babišs Reichtum beruht vor allem auf dem Konzern Agrofert, den er aufgebaut hat. Dessen Leitung hat der Unternehmer mittlerweile aber wegen seiner politischen Funktionen an zwei Treuhandfonds überführt.

Reichster Mensch der Welt ist laut Bloomberg der Amazon-Gründer Jeff Bezos mit einem Gesamtvermögen von 123 Milliarden Dollar. Der reichste Tscheche ist nun der Unternehmer Petr Kellner. Sein Vermögen in Höhe von 11,5 Milliarden Dollar hat ihm Platz 102 eingebracht.