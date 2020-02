Babiš muss sich nicht bei Transparency International entschuldigen

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) muss sich nicht bei der NGO Transparency International dafür entschuldigen, dass er diese Agentur als eine korrupte Organisation bezeichnet hat. Diese Entscheidung hat das mittelböhmische Kreisgericht am Freitag getroffen. Transparency International hatte im vergangenen Juli eine Klage gegen Babiš eingereicht und sich dabei auf 17 Äußerungen des Regierungschefs bezogen. Richter Vladimír Sommer ließ jedoch nur jene 14 Aussagen zu, in denen sich der Premier zu dem Interessenskonflikt äußerte, der ihm zugeschrieben wird. Die übrigen drei Aussagen habe Babiš laut dem Richter in seiner Funktion als Regierungschef gemacht. Sie wurden vom Kreisgericht ebenso abgewiesen wie die Forderung von Transparency International, dass Babiš sie in Zukunft nicht mehr als korrupte Organisation bezeichnen dürfe.

Das Gericht sei zu der Ansicht gelangt, dass es bei den Aussagen des Premiers zu keiner erheblichen Beschädigung des guten Rufs des Klägers gekommen sei, konstatierte Sommer. Er begründete die Entscheidung mit mehreren Rechtsprechungen des Verfassungs- oder Europäischen Gerichtshofs.