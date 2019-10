Babiš lädt japanischen Premierminister nach Prag ein

Premier Andrej Babiš hat sich am Donnerstag in Tokio mit seinem japanischen Amtskollegen Shinzo Abe getroffen. Er lud den Premierminister Japans zu Besuch nach Prag, dieser sollte beim Anlass des 100. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern im kommenden Jahr stattfinden.

Japan sei für die Tschechische Republik ein wichtiger Handelspartner und Investor. In Tschechien gebe es 266 japanischen Firmen, in denen etwa 51.000 Arbeitnehmer beschäftigt würden, unterstrich Babiš. Er sprach sich dafür aus, die Kooperation durch einen Vertrag über die strategische Zusammenarbeit bestätigt wird.

Babiš hält sich seit Sonntag zu einem mehrtägigen offiziellen Besuch in Japan. Anlass ist der Thronwechsel in dem ostasiatischen Land, dazu empfing der neue Kaiser Naruhito am Dienstag die Vertreter von über 170 Staaten der Welt.