Babiš: Kundera sollte tschechische Staatsbürgerschaft zurückerhalten

Im Rahmen ihres Aufenthalts in Paris haben sich Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) und seine Gattin Monika am Samstag mit dem Schriftsteller Milan Kundera und dessen Frau Věra getroffen. Während der dreistündigen Begegnung in Kunderas Haus und bei einem Restaurant-Besuch hat der Regierungschef dem Literaten unterbreitet, er werde sich dafür einsetzen, dass Kundera seine tschechische Staatsbürgerschaft zurückerhalte. Kundera war sie Ende der 1970er Jahre durch das damals regierende kommunistische Regime aberkannt worden.

Es sei ein hervorragendes Treffen gewesen, von dem man begeistert war. Er halte Kundera für den berühmtesten tschechischen Schriftsteller, der es verdiene, seine Staatsbürgerschaft zurückzuerhalten, sagte Babiš.