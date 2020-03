Babiš kritisiert erneut Europa-Abgeordnete Hohlmeier

Premier Andrej Babiš hat die Europa-Abgeordnete Monika Hohlmeier erneut kritisiert. Hohlmeier verstehe die Problematik überhaupt nicht und habe tschechische Landwirte beleidigt, sagte Babiš am Donnerstag bei seinem Besuch in Karlštejn. Er kündigte an, Sassoli werde einen Brief von der tschechischen Agrarkammer bekommen.

Eine Delegation des EU-Parlaments mit Monika Hohlmeier an der Spitze stellte bei einer Visite in Tschechien in der vergangenen Woche fest, in Tschechien gebe es kein funktionierendes System, nach dem sich ein Interessenskonflikt klar identifizieren lasse.