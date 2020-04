Babiš: Krankenhäuser erhalten mindesten 10 Milliarden Kronen mehr

Wegen der Pandemie des neuartigen Coronavirus sollten die tschechischen Krankenversicherungen ihre finanziellen Zuwendungen für die Krankenhäuser in diesem Jahr um zehn Milliarden Kronen (370 Millionen Euro) aufstocken. Das erklärte Premier Andrej Babiš (Partei Ano) in einem Video, das am Sonntagabend über das Internetportal youtube veröffentlicht wurde. Laut Babiš soll das Zahlungsvolumen für staatlich Versicherte steigen. Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) habe dazu ein entsprechendes Projekt ausgearbeitet, sagte der Regierungschef.

Führende Vertreter der Krankenhäuser haben mehrfach darauf hingewiesen, dass ihre Einrichtungen während der Corona-Krise nicht nach dem üblichen Finanzierungsmodell vorgehen könnten. Wenn es bei diesem Modell bliebe, dann führe dies zwangsläufig zum Bankrott, sagte der Chef der Prager Uniklinik, David Feltl. Die Krankenhäuser müssen derzeit auch viele Überstunden ihrer Mitarbeiter bezahlen. Sie stellen Kapazitäten frei für Patienten, die mit einer schweren Covid-19-Erkrankung in ihre Einrichtungen eingewiesen werden. Demgegenüber beschränken sie Operationstermine und andere gewöhnliche medizinische Behandlungen, die einen großen Teil ihrer Einnahmen ausmachen.