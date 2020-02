Babiš in Tallinn: Estland ist Leader für Cybersicherheit und Digitalisierung

Die Tschechische Republik sollte eine weitere Konferenz zur Cybersicherheit organisieren. Das sagte der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Tallinn. Sie fand im Anschluss an Babišs Gespräche mit seinem estnischen Amtskollegen Jüri Ratas statt. Estland sei ein Leader auf diesem Gebiet, von dem sich Tschechien – ähnlich wie von Israel – inspirieren lassen sollte, sagte der Regierungschef aus Prag. Dasselbe gelte für die Digitalisierung, bei der man die Zusammenarbeit mit Estland verstärken wolle, ergänzte Babiš.

Der tschechische Premier war am Dienstagmorgen zu einem Besuch Estlands in Tallinn gelandet. Beim Treffen mit Ratas erörterten beide Politiker ebenso die Positionen ihrer Länder zum EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027. Dieser wird Hauptgegenstand des bevorstehenden EU-Gipfels in Brüssel sein. In Tallinn wird Babiš zudem das NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence besuchen. Es ist die größte technische Cyberverteidigungs-Simulation der Welt als Netzwerk-Verteidigungsübung in Echtzeit.