Babiš: Ich verletze keine Gesetze, keine EU-Gelder müssen zurückgezahlt werden

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat auf die Medienberichte zum Audit der EU-Kommission zu europäischen Fördergeldern reagiert. Gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK erklärte er, dass er weder tschechische noch europäische Gesetze verletze. Er sei deshalb schockiert darüber, was in den tschechischen Medien behauptet werde, so Babiš.

Den Standpunkt der EU-Kommission, dass EU-Gelder zurückzuzahlen seien, lehnte Babiš ab. Er verwies darauf, dass es sich hierbei um einen vorläufigen Entwurf handle und der finale Bericht aus Brüssel erst dann folge, nachdem man zuvor aus Tschechien auf den Entwurf reagiert habe. Dazu werde der vorläufige Bericht jetzt vom Finanzministerium und vom Ministerium für Regionalentwicklung gründlich analysiert. Er sei sich indes sicher, Tschechien müsse keine EU-Gelder zurückzahlen, betonte er.