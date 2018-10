Babiš hält Verlängerung der Brexit-Verhandlungen für gute Idee

Eine mögliche Verlängerung der Übergangsfrist nach dem Brexit hat Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) ausdrücklich begrüßt. Dies sei eine gute Idee, denn es ermögliche, die künftigen Beziehungen zu Großbritannien besser auszuhandeln, sagte der tschechische Regierungschef am Mittwoch vor Journalisten. Babiš war da bereits auf dem Weg nach Brüssel, wo sich der anstehende EU-Gipfel vorrangig mit dem aktuellen Stand der Brexit-Verhandlungen befasst. Wie Babiš informierte, werde er schon nächste Woche in London erneut mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammentreffen.

Mehreren Medienberichten zufolge signalisiert die Europäische Union einige Zugeständnisse im Ringen um einen geregelten Austritt Großbritanniens. Das wichtigste dabei sei eine längere Übergangsfrist nach dem Brexit, um die künftigen Beziehungen in Ruhe auszuhandeln. Doch erwartet die EU nach den Worten von Ratschef Donald Tusk auch frische Ideen der britischen Regierungschefin Theresa May.