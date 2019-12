Babiš hält den EU-Audit zu seinem Interessenskonflikt nicht für endgültig

Premier Andrej Babiš (Ano) besteht darauf, dass der Auditbericht der EU-Kommission zu seinem Interessenskonflikt nicht eine endgültige Fassung des Dokuments sei. Tschechien könne eventuelle Einwände innerhalb von zwei Monaten äußern, sagte er gegenüber dem Privatradio Impuls am Montagmorgen. Tschechien werde die Einwände weiterhin zurückweisen, betonte Babiš.

Babiš hält weiterhin an der Auslegung fest, dass er in keinem Interessenkonflikt stehe, da er seinen Ex-Konzern Agrofert an zwei Treuhandfonds übergeben habe.