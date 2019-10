Babiš glaubt an schnelle Billigung des Brexit-Vertrags

Premier Andrej Babiš (Ano) erwartet, dass der neue Brexit-Vertrag noch auf dem am Donnerstag beginnenden Herbstgipfeltreffen gebilligt wird. Babiš sagte dies am Donnerstag in Brüssel. Laut ihm sind alle EU-Staaten mit dem Vertrag einverstanden und auf der Seite der EU gibt es kein Hindernis für die Billigung.

Entscheidend sei die Bestätigung durch das britische Parlament, betonte der tschechische Regierungschef. Hoffentlich werde diese positiv ausfallen, und die Abstimmung im EU-Parlament werde nur ein formaler Schritt sein, so Babiš.