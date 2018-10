Babiš glaubt an Brexit-Einigung zwischen EU und Großbritannien

Der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) glaubt fest daran, dass man eine Einigung über den britischen Ausstieg aus der EU noch rechtzeitig erzielen könne. Das sagte der Regierungschef gegenüber Journalisten unmittelbar vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Babišs Hoffnungen auf entscheidende Fortschritte in den Brexit-Verhandlungen erfüllten sich am ersten Gipfeltag indes nicht. Beide Seiten treten auf der Stelle, vereinbarten aber zumindest die Fortsetzung der Verhandlungen über einen Austrittsvertrag der Europäischen Union mit Großbritannien.

Am Donnerstag wollen die 28 EU-Staaten neben dem Brexit auch über andere Themen verhandeln. Dazu gehören gemeinsame Projekte wie ein besserer Schutz vor Cyberattacken. Premier Babiš will sich am Rande des Gipfels mit dem amerikanischen Philanthropen und Gründer der Software-Firma Microsoft, Bill Gates, treffen. Bei ihrem Treffen wollen Babiš und Gates auch über eine mögliche Zusammenarbeit bei Projekten in Syrien sprechen, heißt es.