Babiš: Gipfel wird Verlängerung des Brexit-Vollzugs erörtern

Beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel stehen aktuelle Fragen zum Brexit im Vordergrund der Verhandlungen. Einen Tag vor Beginn des Gipfeltreffens hatte die britische Premierministerin Theresa May den Antrag eingereicht, den Vollzug des britischen EU-Austritts hinauszuschieben. Kurz vor Beginn der Gespräche räumte der tschechische Regierungschef Andrei Babiš (Ano-Partei) ein, dass die Mehrzahl der EU-Mitgliedsländer einem Aufschub des Brexits zustimmen dürfte. Allerdings nur unter der Gewissheit, dass es in dieser Angelegenheit endlich vorangehe, so der tschechische Premier.

Das Vereinigte Königreich sollte die EU bisher am 29. März offiziell verlassen. Theresa May hat einen Aufschub von drei Monaten beantragt. Das aber sehen viele EU-Politiker kritisch, weil die Briten dann noch zu der für sie eigentlich bedeutungslosen Europawahl im Mai noch zugelassen wären.