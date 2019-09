Babiš führt in New York bilaterale Gespräche

Premier Andrej Babiš (Ano) hat sich am Rande des UN-Klimagipfels in New York mit mehreren Politikern zu bilateralen Gesprächen getroffen. Mit dem britischen Premier Boris Johnson hat er über dessen mögliche Teilnahme am Treffen von Vertretern der Visegrád-Staaten gesprochen. Dieses könnte noch vor dem EU-Gipfel im Oktober stattfinden, teilte Babiš mit.

Zu einem Treffen mit Regierungsvorsitzenden der Visegrád-Länder in Prag lud Babiš zudem den ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj ein. Themen ihres Gesprächs waren die Beziehungen zwischen Prag und Kiew, aber auch der Einfluss der Visegrád-Gruppe und der EU in dem osteuropäischen Land. Babiš selbst plant für November eine Reise in die Ukraine, wie er die Journalisten informierte.