Babiš freut sich über Einstellung der Ermittlungen

Er freue sich über die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen in der Causa „Storchennest“ einzustellen. Diese sei keine große Überraschung, kommentierte Premier Andrej Babiš (Ano) den Ausgang des mutmaßlichen Betrugsfalls am Freitag vor Journalisten in Prag. Babiš hob hervor, dass der Staatsanwalt den Mut gefunden und diesen Schritt gemacht habe.

Die sozialdemokratischen Koalitionspartner sowie die Oppositionsparteien im Parlament werden die Entscheidung der Staatsanwaltschaft respektieren, wie ihre Vertreter am Freitag versicherten.