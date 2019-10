Babiš fordert schnelle Reaktion Europas in Türkei-Syrien-Frage

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat sich besorgt geäußert über einen möglichen türkischen Militärschlag gegen die Kurden in Syrien. Er würde eine schnelle Reaktion Europas in dieser Frage begrüßen, sagte der Regierungschef. Babiš warnte davor, dass ein militärisches Vorgehen der Türkei in der Region eine weitere Flüchtlingswelle in Richtung Europa auslösen könnte. Er erwarte ebenso, dass sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit dieser Angelegenheit befasse, sagte Babiš am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Prag.

Die Türkei will militärisch gegen die kurdische Miliz YPG vorgehen, die sie für eine terroristische Organisation hält. In Syrien haben die Kurden zusammen mit den Amerikanern gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft. Vor Journalisten erklärte Andrej Babiš, dass er von dieser Entwicklung überrascht sei. Anfang September habe er noch mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan über Syrien gesprochen. Dabei habe er Erdoğan gesagt, dass die Länder der Visegrád-Gruppe – also Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei – dessen Absicht unterstützen, in Nordsyrien eine Schutzzone für Flüchtlinge einzurichten.